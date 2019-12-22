Haberler » Spor » Isparta 2. Amatör fikstürler çekildi, lig 12 Ocak'ta başlıyor - Spor

Isparta 2. Amatör fikstürler çekildi, lig 12 Ocak'ta başlıyor

Isparta 2. Amatör Futbol Ligi'nde heyecan 12 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.

22.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:33 Isparta 2. Amatör fikstürler çekildi, lig 12 Ocak'ta başlıyor
2. Amatör Ligi'nde heyecan 12 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. Lige yoğun katılım bulunurken A, B ve C gruplarında toplamda 23 ekip 1. Amatör Lig'e yükselmek için ter dökecek.

Diğer yandan, müsabakalarla ilgili fikstür çekimi ise Isparta Milli Egemenlik Kompleksi'nde yapıldı.

Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Erhan Oturak ve Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün başkanlığındaki toplantıya kulüp yöneticileri ile antrenörleri katıldı.

Lige A Grubunda: Şarkikarağaçspor, Eğirdirspor, Bağıllıspor, Gülcüspor, Merkez Gençlikspor, Isparta Tekespor ve Özel İdarespor; B Grubunda: Kılıçspor, Senirkentspor, İleydağıspor, Anadolu Gençlikspor, Aliköyüspor, Büyük Hacılarspor, Deregümüspor ve Küçük Hacılarspor; C Grubunda: Gönenspor, Atabey, Kuleönüspor, Darıören Gençlikspor, Isparta Futbol Kulübü, IYAŞ Gençlikspor Kulübü, İlavusspor ve Sav Kasabası Gençlikspor takımları yer alıyor.

Isparta Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, 2. Amatör Lig'deki 3 grupta, 23 takımın mücadele edeceğini belirterek, "2. Amatör'de grup maçları çift devreli lig usulünü göre oynanacak.

Lig maçların ardından grubunu ilk 3'te tamamlayan 2 takım için Play-Off grubu oluşturulacak. Play-Off grubu maçları tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Ardından ilk 3 takım 1. Amatör Lige yükselecek" dedi.

Öte yandan IASKF Başkanı Erhan Oturak ise, kulüplere katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:18   İsmail Köybaşı: Onları mahvetmiştik! - Spor
13:14   Büyükşehir'in gençleri Türkiye şampiyonu - Spor
13:12   Fenerbahçe taraftarından Obradovic'e destek - Spor
13:05   Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi yapıldı - Spor
12:59   İsmail Köybaşı: Engin İpekoğlu, 'Ya bizi mahvedersin ya onları' diyerek beni motive etmişti - Spor
12:56   Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Büyük talihsizlik - Spor
12:38   Fenerbahçe'ye derbi öncesi Garry Rodrigues'ten kötü haber - Spor
12:20   Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e çok konuşulacak sözler! - Spor
09:33   Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi - Spor
23:22   Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Spor
22.12.2019 13:27:55