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Isparta'da 3 kardeş evlerinde yanarak can verdi

3 kardeş evde çıkan yangında öldüISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

07.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:53

3 kardeş evde çıkan yangında öldü
ISPARTA'nın ilçesinde sabah saatlerinde kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.
Olay sabah saatlerinde, Yalvaç'a bağlı Mahallesi'nde Mehmet Altınbaş'a ait kerpiç evde meydana geldi. Anne ve babalarının hayvanlara bakmak üzere evden ayrıldıktan sonra çıkan yangında, evde uyumakta olan Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler, alevler arasında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yalvaç Beylediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında 3 kardeşin cansız bedeni evden çıkarıldı. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıdı.
3 kardeşin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Isparta'da 3 kardeş evlerinde yanarak can verdi

Yalvaç, Salur, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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