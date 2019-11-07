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Isparta 32 Spor'a destek için 'Forma satın al' kampanyası

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'a hafta sonunda deplasmanda oynanacak olan Bucak Belediye Oğuzhanspor maçı öncesinde sürpriz bir ziyarette bulunan Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IGDEP) başkan ve üyeleri, 40 forma satın alınarak destek...

07.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:26 Isparta 32 Spor'a destek için 'Forma satın al' kampanyası
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'a hafta sonunda deplasmanda oynanacak olan Bucak Belediye Oğuzhanspor maçı öncesinde sürpriz bir ziyarette bulunan Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IGDEP) başkan ve üyeleri, 40 forma satın alınarak destek kampanyası başlattılar.

IGDEP, Isparta 32 Spor'u 10 Kasım Pazar günkü Bucak Belediyespor maçı öncesi ziyaret etti. IGDEP Başkanı Nazmi Esen ve üyeleri, ziyarette 40 forma satın alarak, takım için destek kampanyası kampanyası başlattı.

Bütün dernek ve sivil toplum örgütlerini bu kampanyaya davet eden başkan Esen, pembe yeşillilere bucak deplasmanında başarılar diledi.

Tüm kenti takıma destek olmaya davet eden Başkan Esen, "Amacımız: Şehrimizin Bölgesel Ligdeki tek temsilcisi Isparta 32 Spor için bir kampanya başlatıp tüm kenti harekete geçirmek. 4 yıl öncesi bir kıvılcımla yola çıkılarak neler yapılabileceği gösterilmişti. Profesyonel lig için tek yürek olmamız gerekiyor" dedi.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, IGDEP Başkanı Nazmi Esen ve üyelerine teşekkür etti.

Bu tür ziyaretlerin futbolcularına moral vereceğini belirten Şengün, tüm kenti de birlik ve beraberliğe davet etti.

Öte yandan, Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ferhat Koçer de Genç iş adamlarına teşekkür ederek, tüm kentin şehrin takımına destek olması için çağrıda bulundu. - ISPARTA

10 Kasım, Isparta, Bucak, Spor

Kaynak: İHA

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