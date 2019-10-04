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Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala 2 futbolcuyla yollar ayrıldı.

04.10.2019 16:47Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala 2 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Takımda, ilk etapta 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Isparta Şarkikarağaçlı gurbetçi futbolcu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Arı ile yollar ayrıldı. Arı gibi uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen 33 yaşındaki Selahattin Selçuk Özkan'ın da sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Isparta 32 Spor, için amatöre döndüğünü ve takımdan ayrıldığı için üzgün olduğunu bildiren Mehmet Arı, Pembe - Yeşillilere başarılar diledi. - ISPARTA

Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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