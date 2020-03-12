Isparta 32 Spor, Kepez Belediyespor'a bileniyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 22. maçında Antalya deplasmanında Kepez Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
12.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor , ligdeki 22. maçında Antalya deplasmanında Kepez Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Pembe-yeşilliler, Kepez Belediyespor hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Bugünkü antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyeti sevindirdi. Takımda sakatlığı süren Emre Bozatlı ve Güven Şen Kepez maçında yer alamayacak.
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul, Kepez Belediyespor'la deplasmanda oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda kalan 5 maçımız var. Bu maçlarının hepsini kazanacağız inşallah. Kepez de küme düşme mücadelesi veriyor. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Lider Kestelspor ise Ortaca Belediyespor'la deplasmanda oynayacak. Biz kazanırsak rakibimiz takılırsa liderde olabiliriz. Son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek" dedi.
Kul, şampiyonluk yolunda tüm kente mesaj vererek, "Bizi yalnız bırakmayın, sonuna kadar güvenin" diye konuştu. - ISPARTA
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul, Kepez Belediyespor'la deplasmanda oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda kalan 5 maçımız var. Bu maçlarının hepsini kazanacağız inşallah. Kepez de küme düşme mücadelesi veriyor. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Lider Kestelspor ise Ortaca Belediyespor'la deplasmanda oynayacak. Biz kazanırsak rakibimiz takılırsa liderde olabiliriz. Son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek" dedi.
Kul, şampiyonluk yolunda tüm kente mesaj vererek, "Bizi yalnız bırakmayın, sonuna kadar güvenin" diye konuştu. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kepez Belediyespor, Isparta, Kepez, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Spor
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı