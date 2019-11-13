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Isparta 32 Spor Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Isparta Belediyesi ziyaretinde, Isparta 32 Spor yöneticileri tarafından kendisine ismi yazılı 32 numaralı forma hediye edildi.

13.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:23Isparta 32 Spor Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Belediyesi ziyaretinde, Isparta 32 Spor yöneticileri tarafından kendisine ismi yazılı 32 numaralı forma hediye edildi. Formayı başkanlık makamında takdim eden yöneticiler ayrıca, takıma Spor Toto aracılığıyla destek talebinde bulundular. Bakan Kasapoğlu ise kendisine takdim edilen hediyeler için teşekkür ettikten sonra poz vererek, destek sağlanması için danışmanına talimat verdi.

Bakan Kasapoğlu'na Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor Kulübü yönetimi tarafından isminin yazılı olduğu pembe-yeşilli forma ve atkı hediye edildi.

Küçükyaman: "Beklentiler yüksek, destek bekliyoruz"

Spor Toto Teşkilatı aracığıyla Bakan Kasapoğlu'ndan destek isteyen Isparta 32 Spor 2. Başkanı Galip Küçükyaman, "Ispartaspor'umuzu bu yıl profesyonel liglere çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehir takımıyız ve bizlerden beklentiler yüksek. Bölgesel Amatör Lig, bir hayli masraflı bir lig. Belediye ve kent büyüklerimizin desteğinin dışında sizlerden de destek bekliyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, danışmanına talimat verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Isparta 32 Spor yönetimine forma ve atkı için teşekkür etti. Takımın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, danışmanına durumla ilgili talimat vererek not almasını istedi. Kasapoğlu, Isparta 32 Spor'a başarı dileğinde bulundu. - ISPARTA

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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