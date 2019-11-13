Haberler » Spor » Isparta 32 Spor Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi - Spor

Isparta 32 Spor Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi

- Isparta 32 Spor Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istediISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Isparta Belediyesi ziyaretinde, Isparta 32 Spor yöneticileri tarafından kendisine ismi yazılı 32 numaralı forma hediye edildi.

13.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:47
- 32 Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi
ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Isparta Belediyesi ziyaretinde, Isparta 32 Spor yöneticileri tarafından kendisine ismi yazılı 32 numaralı forma hediye edildi. Formayı başkanlık makamında takdim eden yöneticiler ayrıca, takıma Spor Toto aracılığıyla destek talebinde bulundular. Bakan Kasapoğlu ise kendisine takdim edilen hediyeler için teşekkür ettikten sonra poz vererek, destek sağlanması için danışmanına talimat verdi.
Bakan Kasapoğlu'na Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor Kulübü yönetimi tarafından isminin yazılı olduğu pembe-yeşilli forma ve atkı hediye edildi.
Küçükyaman: "Beklentiler yüksek, destek bekliyoruz"
Spor Toto Teşkilatı aracığıyla Bakan Kasapoğlu'ndan destek isteyen Isparta 32 Spor 2. Başkanı Galip Küçükyaman, "Ispartaspor'umuzu bu yıl profesyonel liglere çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehir takımıyız ve bizlerden beklentiler yüksek. Bölgesel Amatör Lig, bir hayli masraflı bir lig. Belediye ve kent büyüklerimizin desteğinin dışında sizlerden de destek bekliyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, danışmanına talimat verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Isparta 32 Spor yönetimine forma ve atkı için teşekkür etti. Takımın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, danışmanına durumla ilgili talimat vererek not almasını istedi. Kasapoğlu, Isparta 32 Spor'a başarı dileğinde bulundu.
Isparta 32 Spor Kulübü Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi

Mehmet Kasapoğlu, Isparta, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:32 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
00:08 (Özel haber) Gümüşhanespor Başkanı Yunus Emre Durmuş: "Ülkemizin yaşadığı darbe girişimiyle aynı...
00:06 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
23:56 (Özel haber) Gümüşhanespor Başkanı Yunus Emre Durmuş: "Ülkemizin yaşadığı darbe girişimiyle aynı...
23:51 Bakan Kasapoğlu: "Marka ülke olacağız"
23:39 Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım
22:51 Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata
21:55 Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım
21:36 Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!
20:52 Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:08 Son dakika: Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenliyor
14.11.2019 00:44:04