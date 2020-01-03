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Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'un Antalya kampı başladı.

03.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:12 Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 32 'un kampı başladı.

Geçtiğimiz günlerdeki 1 haftalık Isparta kampının ardından, 10 gün de teknik-taktik ve özel maç programını Antalya'da gerçekleştiren pembe-yeşilliler, Manavgat'taki devre arası kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Isparta 32 Spor, 5 Ocak'ta Bursa Yıldırımspor, 8 Ocak'ta Sultangazispor ve 11 Ocak'ta Aliağa Spor Kulübü ile özel maç yapacak. 10 günlük kampın ardından tekrar Isparta'ya dönecek olan pembe-yeşilliler, bu sürede teknik-taktik ağırlıklı antrenmanlarına devam edecek. Diğer yandan, Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, 1 stoper ve 1 orta saha oyuncusu daha renklere bağlayarak, transferi noktalayacaklarını söyledi. - ISPARTA

Antalya, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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