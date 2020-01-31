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Isparta 32 Sporlu İlyas Barut'a AFDK'dan 3 maçtan men cezasına tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un ön libero oyuncusu İlyas Barut'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 3 maçtan men cezası kararı geldi.

31.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:51Isparta 32 Sporlu İlyas Barut'a AFDK'dan 3 maçtan men cezasına tepki
Türkiye Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 'un ön libero oyuncusu İlyas Barut'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 3 maçtan men cezası kararı geldi. Verilen karara Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan başta olmak üzere, tüm yöneticiler tepki gösterdi. Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, hakem hatalarına kesinlikle tahammüllerinin olmadığını ve ligde adil bir yönetim istediklerini söyledi.

Başkan Yazgan, "Görüntüler ortada. Kırmızı kart zaten ağır oldu. Birde bunun üzerine 3 maç. Adil bir yönetim istiyoruz" dedi.

Burdur MAKÜ Spor ile Isparta 32 Spor arasında 26 Ocak 2020 Pazar günü oynanan maçta, İlyas'a arkadan faul yapılmasına rağmen Adana Bölgesi Hakemi Halil Erdoğan direkt kırmızı kart göstermiş ve oyuncusu müsabakadan men etmişti. Hakem Erdoğan, raporunda da İlyas Barut'a 'Topsuz alanda rakibe kural dışı harekette bulundu" yazdığı ve bu nedenle 3 maç müsabakalardan men cezası, yönetim ve taraftarlar tarafından tepkilere neden oldu. Barut'a, AFDK tarafından 3 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Öte yandan Isparta 32 Spor Yönetimi ise cezanın düşürülmesiyle ilgili itirazda bulundu. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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