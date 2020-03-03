Isparta 5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar

5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar (2)

SOKAK ESNAFI BANKLARI İSTEDİ

Isparta 'da, belediye tarafından sokağa konulan 5 bankı çalan 2 şüpheli yakalanırken, sokakta iş yeri bulunan esnaflar bankların eski yerine konulmasını istedi. Esnaf Suat Uysal, Pazar akşamı banklarımız çalınmıştı. Polislerin titiz çalışması sonucu 2 kişi yakalanmış. En kısa zamanda bankların yeniden yerine konulmasını bekliyoruz dedi.

'SÖYLESELERDİ BELEDİYE VERİRDİ'

Aynı sokaktaki bir diğer esnaf Hasan Harmankaya , Çalınan 5 bankımız var. Bunlar burada iyiydi. Biz üstünde oturuyorduk. Bunun geri gelmesini istiyoruz. Duyduğuma göre yakalanmış, çay ocağı varmış kendileri için almış. Buradakileri düşünmeden kendilerine almışlar. Söyleselerdi belediye verirdi. Belediye veriyor her zaman. Tabii bunlar belediyeye söylemeden direkt çalmışlar. Banklarımızı geri istiyoruz acilen diye konuştu.

'YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMADA BÖYLE OLMADIĞINI ANLADIK'

Bank hırsızlığında şüphelilerin yakalanmasında büyük payı olan bir diğer esnaf Kıbrıs Gazisi Tamer Bilir de şöyle dedi

Sokakta bankları görmeyince biz belediye aldı sandık ama muhtar Mustafa Bey ile yaptığımız araştırmada böyle olmadığını anladık. İş yerindeki güvenlik kameralarını izlediğimizde 2 arkadaşın bankları alıp bir araca yükleyip gittiklerini gördük ve hemen emniyet yetkililerine haber verdik. Plakası belli olan araçtan yola çıkan emniyet güçlerimiz şahısları tespit etti. Basından öğrendiğimize göre 2 kişi yakalanmış ve 'biz bunları çay ocağına koymak için almıştık' demişler. Böyle bir durum var madem Isparta Belediyesi güçlü bir belediye. Başkan Bey, isteseler verirdi. İnsanların bu şekilde hırsızlık yapmalarını istemiyorum.