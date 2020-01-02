Haberler » Güncel » Isparta 95 yaşında şemsiye tamir ediyor - Haber

Isparta 95 yaşında şemsiye tamir ediyor

95 yaşında şemsiye tamir ediyorIsparta'da yalnız oturan 2 çocuk babası Ahmet Kelten (95) ilerlemiş yaşına rağmen derme çatma dükkanında şemsiye tamir ederek, yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

02.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:12
95 yaşında şemsiye tamir ediyor
'da yalnız oturan 2 çocuk babası Ahmet Kelten (95) ilerlemiş yaşına rağmen derme çatma dükkanında şemsiye tamir ederek, yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Isparta'nın Mahallesi'nde kendisine ait 2 katlı evde oturan ve evin yanındaki tek odalı, 3 metrekarelik iş yerinde yıllardır şemsiye tamir eden Ahmet Kelten, hem ev işlerini kendisi görüyor hem de kazancını sağlamak için gün boyu çalışıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle bazı rahatsızlıkları bulunan Ahmet Kelten, titreyen elleriyle hala kerpeten, pense ve kargaburnu gibi aletleri, yılların verdiği tecrübeyle ustalıkla kullanıyor. Gençlik yıllarında kemancı olarak düğünlere de giden ve bu işle evini geçindirdiğini anlatan Ahmet Kelten, Yaşım ilerleyince düğün işini bıraktım. Keman çalmayı kendim öğrendiğim gibi bu işe merak saldım ve bozulan şemsiyeleri tamir etmekle, bu işi yapmaya başladım. Kaç sene oldu bilmiyorum, burada şemsiye tamir ederim. Şemsiyesi bozulan insanlar bana getirir. Kiminin telini değiştiririm, kiminin mekanizmasını değiştirir ya da tamir ederim. Onlar da el emeğimi verir. Başka yere iş yeri açayım dedim, fakat bir düşündüm ben yalnız yaşayan bir adamım. Evi biri soyup gitse haberim olmayacak. İyisi mi aşağıya dükkan açayım dedim. Şimdi iniyorum aşağıya işim bitinceye kadar burada çalışıyorum, sonra evime çıkıyorum. Bahçem de var. Orada ayva ağaçlarım, meyve ağaçlarım var. Kimseye muhtaç olmadan çalışıyorum dedi.
Isparta 95 yaşında şemsiye tamir ediyor

Şemsi Tebrizi, Karaağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13   HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP binasına giren 1 kişi arasında... - Haber
12:13   Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında... - Haber
12:13   Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Haber
12:12   DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA İSTANBUL'DA GÖZALTILAR (1) - Haber
12:12   Saint Benoît Lisesi'nde İpek Dinç Quintet feat. Önder Focan konseri - Haber
11:49   İçişleri Bakanlığı, eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
2.01.2020 12:14:41