04.07.2019 12:28
Haberler» Güncel» Haber

Isparta Adliyesi'nde Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşine hüzünlü veda

Isparta Adliyesi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan eşi...

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından son yayımlanan kararname ile Isparta Cumhuriyet Başsavcısı iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na atanan Mustafa Kemal Çokdinç ile Isparta Aile Mahkemesi Hakimi iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan eşi Gülnihşah Çokdinç için uğurlama töreni düzenlendi.

Isparta Adliyesi'nde bugün sabah saatlerinde düzenlenen törende tüm personel yer aldı. Hakim ve Savcı arkadaşları ile personeli tarafından yeni görev yeri olan Gaziantep'e hüzünle uğurlanan Başsavcı Çokdinç ve Hakim eşi, herkesle tek tek vedalaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Gaziantep, Başsavcı, Isparta, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:15   Osmaniye'de 86 üreticiye, Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtıldı
13:15   ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi
13:15   Serbest piyasada altın fiyatları
13:15   Alman filmleri temmuz ayında Goethe-Institut İstanbul'da
13:15   "Temsil yetkisi tabana daha çok yayılacak"
13:14   Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var
13:14   Ulaş'ta çevre düzenleme çalışmaları