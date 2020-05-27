ISPARTA Ağaca çarpıp, 3 kilometre gitti

Isparta'da bir sürücü, otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarpıp, yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra durdu.

27.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:44
Isparta'da bir sürücü, otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarpıp, yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra durdu.
*- Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye ceza uygulanarak ehliyetine el konuldu.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 110. Cadde üzerinde meydana geldi. Erol A.'nın kullandığı 32 AC 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaç otomobilin üzerine devrilirken, sürücü buna rağmen yaklaşık 3 kilometre daha aracıyla ilerledi. Erol A. daha sonra otomobili 127. Cadde üzerinde park etti.
Otomobilin üzerinde ağaç olduğunu gören vatandaşlar yardıma koştu. Otomobilin üzerindeki ağaç kaldırılırken, polise ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada sürücü Erol A.'nın alkollü olduğu belirlendi. Cezai işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1128 TL para cezası uygulandı. ISPARTA Ağaca çarpıp, 3 kilometre gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Son dakika: İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Ukrayna’da Türk turistler, ’en cömert turist’ seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Haberler››Güncel››ISPARTA Ağaca çarpıp, 3 kilometre gitti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:41: Afşin'de gül hasadı yapıldı - Haber 17:41: Şanlıurfa'da kısıtlama ceza oranı düştü - Haber 17:41: Kumluca'da Cuma namazı hazırlıkları - Haber 17:41: Nallıhan'da dolu, ekili arazilere ve seralara zarar verdi - Haber 17:39: Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildi - Haber 16:49: Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var - Haber 16:36: Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti - Haberler 16:28: Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak - Haber 16:05: Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi - Magazin