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Isparta ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladı

Ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladıISPARTA'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmaya çalışılırken o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine atladı.

17.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:21
Ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladı
ISPARTA'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmaya çalışılırken o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine atladı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay öğle saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçtan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptığı sırada, kedi yaklaşık 9 metre yükseklikteki ağaç dalından yere atladı. Tam o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine düşen kedi, ardından hızla uzaklaştı.
Çocuk büyük korku yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Isparta ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladı

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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