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ISPARTA Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralıISPARTA'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

19.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:34
Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ISPARTA'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ambulanstaki 3 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Şerafettin Yılmaz Duman'ın kullandığı 32 AAR 356 plakalı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 ambulansıyla Mehmet Kınalı 'nın kullandığı 32 FZ 429 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kınalı ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Ali Ekber Uğurlu hafif şekilde yaralandı. Ambulanstaki sürücü ve 2 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık ekipmanları olay yerine gelen başka bir ambulansa nakledildi. Ambulans şoförüyle 2 sağlık personeli başka bir ambulansla olay yerinden ayrılırken, kazaya karışan ambulans da çekici yardımıyla götürüldü. ISPARTA Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Kınalı, Güncel
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