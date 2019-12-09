Haberler » Spor » Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde - Spor

Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) güreş takımı, Adana'da düzenlenen Ana Lig Güreş Grup müsabakalarında üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı.

09.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:30Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) güreş takımı, 'da düzenlenen Ana Lig Güreş Grup müsabakalarında üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı.

Adana'da 7-8 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında Gençlik ve İl Müdürlüğü Güreş Antrenörleri Remzi Kurt ve Osman Uysal eşliğinde serbest ve greko-romen kategorisinde 20 sporcu ile mücadele eden Isparta ekibi, 2 gün devam eden müsabakalar sonunda üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı. Isparta Ana Lig güreş takımı il karması, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) Güreş Türkiye yarı final müsabakalarında yükselme mücadelesi verecek. - ISPARTA

Isparta, Aralık, Adana, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:28 Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor
15:27 Hienghene mucizesi! Nüfusu Bozcada, değeri Vanspor kadar ama... - Spor
15:25 Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış - Spor
15:25 Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde - Spor
15:21 Sivasspor her maçta gol atıyor - Spor
14:30 G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı - Spor
14:29 Skora kimse inanamadı, maç 19-0 bitti - Spor
13:44 WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti - Spor
13:26 PSG-G.Saray maçının hakemi belli oldu - Spor
13:00 Lider Liverpool ama Premier Lig'e onlar damga vuruyor! Rekor kırdılar - Spor
9.12.2019 15:33:49