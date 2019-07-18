18.07.2019 15:46
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ISPARTA AYAĞINA POŞET TAKILAN LEYLEK YUVASINDA MAHSUR KALDI

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenice köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin uçamadığını gören Coşar Dülger, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Verilen adrese elektrik arıza ekibi ile Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkteki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye erleri, merdivenli araç ile yuvaya ulaştı ayağına poşet takıldığı için uçamayan leyleği kurtardı. Ekipler, yara olup olmadığını kontrol ettikleri leyleği, yaşam alanına bıraktı. ISPARTA AYAĞINA POŞET TAKILAN LEYLEK YUVASINDA MAHSUR KALDI
Kaynak: DHA
Gelendost, İtfaiye, Yenice, Güncel

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