ISPARTA Baba ve annesini öldürüp, polise teslim oldu

Baba ve annesini öldürüp, polise teslim olduISPARTA'da cinnet getirdiği öne sürülen ve eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), çıkan tartışma sonrası babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı (71) bıçaklayıp, öldürdükten sonra polise teslim oldu.

23.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:25
Baba ve annesini öldürüp, polise teslim oldu
ISPARTA'da cinnet getirdiği öne sürülen ve eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), çıkan tartışma sonrası babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı (71) bıçaklayıp, öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Olay, Yayla Mahallesi 130. Cadde No: 10'daki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Eşinden ayrılan R.A., dün iftar saatine yakın, emekli astsubay olan babası Nizamettin A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre cinnet getiren R.A., bıçakla önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini öldürdü. Olaydan sonra polise giderek teslim olan R.A., cinayeti itiraf etti.
Bunun üzerine belirtilen adrese giden polis, yaşlı karı- kocanın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nizamettin ve Seher A. çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu. 1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-
ISPARTA Baba ve annesini öldürüp, polise teslim oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel, Haber

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