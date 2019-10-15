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Isparta bahçede ölü bulundu

Bahçede ölü bulunduIsparta'da Ahmet Eryılmaz (64), evin bahçesinde ölü bulundu.

15.10.2019 16:50
Bahçede ölü bulundu
Isparta'da Ahmet Eryılmaz (64), evin bahçesinde ölü bulundu. Eryılmaz'ın, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip 4 metreden bahçeye düşerek öldüğü tahmin ediliyor.
Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde'de bugün saat 09.30 sıralarında yol üzerinde bulunan 2 katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Eryılmaz'a ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Görgü tanıkları, dün akşam saatlerinde bahçede bulunan incir ağacının dallarının ve yapraklarının sallandığını, daha sonra sesler geldiğini belirtti. Ahmet Eryılmaz'ın kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metreden bahçeye düşmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.
Isparta bahçede ölü bulundu

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Kaynak: DHA

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