Isparta Başkan Şengöl Göl Kurursa Beni Ayaklarımdan Taş Bağlayarak Boğun

Isparta
'daki Eğirdir Gölü
'nde yaşanan su çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklamalarına tepki gösteren Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl
, Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun dedi.
Eğirdir ilçesindeki Türkiye
'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde yaşanan azalma tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl, gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici'nin açıklamalarına tepki gösterdi.
Belediye Başkanı Şengöl, Eğirdir Gölü'nün 4 milyon yaşında olduğunu bilim insanlarından öğrendiği belirterek, gölün su seviyesinin yağışlarla orantılı olarak artıp azaldığının görüldüğünü vurguladı. Devlet Su İşleri'nde gölle ilgili su seviyesi ölçümlerinin her yıl yapıldığını anlatan Ömer Şengöl, 1969'da Ağustos ayında göl taştı. Bodrumlar su doldu. Elma bahçelerini su bastı. Ağustos ayında maksimum kotu gördü. Sonra düzeldi. Bunu ben yaşadım. 2014 yılında yine su taştı. Balıkçı barınağının üstüne çıktı. Yani bunun kaynağı gölün etrafındaki dağların topladığı suyun en direkt kaynaklardan gölden çıkması sonucudur dedi.
'BAZILARI ÜFÜRÜYOR, YALAN SÖYLÜYOR'
Gölden su alınmasıyla ilgili olarak Başkan Şengöl, Ne yapılıyor suyla. Para yapılıyor. Bitkiler, sebzeler ve meyveler ekiliyor. Birçok çevredeki insanlar suyundan hayatını devam ettiriyor. DSİ'nin görevi tarımda sulamayı sağlamaktır. Bu sulama tesislerini yaptı. O gün de bütün halk bağırdı. Biz de bağırıyorduk. 'Isparta Ovası sulandı, Gelendost
Ovası sulandı, Boğazovası sulaması başlanamıyor' diye. Evet başlandı. Şimdi de 'Tu kaka, su bitti'. Bitmez, bitmez. Bugüne kadar tarih yazmaz. Bazıları üfürüyor, yalan söylüyor. Bazıları bir damla suda fırtınalar yaratarak. 'Göl kuruyor, tehlikelidir' diyor. Kendimi bildim bileli o kardeşim bu lafları söylüyor diye konuştu.
'HER 15 YILDA, HER 30 YILDA GÖLLERDE SULARDA AZALMA OLUYOR'
2018'de yine Eğirdir'de yapılan bir toplantıda gölün kuruyacağının söylendiğini aktaran Başkan Ömer Şengöl, şöyle dedi
O toplantıya belediye başkanı çağırılmıyor. Ben bunların hiç birine inanmıyorum. Allah yukardan yağmuru vermezse göl kurur. 'Sulamaya gitti' denen suyun hiçbir damlası verilmese dahi buharlaşmadan bir kısmı gidecek. Allah yağmuru vermezse, karı vermezse iner. Bir bakarsınız ki sürekli yağmur yağar. Suyu taşıracak yer ararsınız. Söylenenlerin tamamı kişisel tatmindir. Dönemsel olarak her 15 yılda, her 30 yılda göllerde sularda azalma oluyor. Böyle bir şey varsa tabii afettir. Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa en derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun.
'SUYUN ÇEKİLMESİ TEDİRGİN EDİYOR'
Eğirdir'de oturan Hümeyra
Doğan, Yıllardır Eğirdir'de yaşıyoruz. Eğirdir Gölü'müzün zaman zaman çekildiği gözlemleniyordu. Fakat son yıllarda gözle görülür çekilme oldu. İçme suyumuzdu. Yıllarca gölden su içtik. Hepsi bir bir yok oldu. Suyun fazla miktarda çekilmesi bizi çok tedirgin ediyor dedi. Bölge sakinlerinden Şefika Çelik, sudaki çekilmenin kaynaklarının sebeplerinin araştırılmasını istedi.
Füsun Küllü de göl konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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