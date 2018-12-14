Isparta Bedelli Askerler Yemin Etti

14 Aralık 2018 Cuma 15:08



14 Aralık 2018 Cuma 15:08

Bedelli askerler yemin ettiIsparta İl Jandarma Komutanlığı'nda, 4'üncü dönem bedelli erler için yemin ve terhis töreni düzenlendi.Isparta Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda düzenlenen törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, asker aileleri ve jandarma personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bedelli olarak vatani görevini yapan 50 asker yemin etti.Tören sonrasında birliğe ilk katılan er Emre Engin yaş kütüğüne dönem plaketi çaktı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan'ın konuşmasının ardından tören, askerlerin marşlar eşliğinde yapılan resmi geçidinin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi, fotoğraf çektirdi.