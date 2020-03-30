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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladığını bildirdi.

30.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:36
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladığını bildirdi.
Başdeğirmen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
Kampanyayı canı gönülden desteklediğini vurgulayan Başdeğirmen, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ederek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyor ve 5 aylık maaşımı bağışlıyorum. Hep birlikte bu kampanyaya destek verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım."
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Isparta, Güncel
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