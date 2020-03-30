Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladığını bildirdi.
30.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:36
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladığını bildirdi.
Başdeğirmen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
Kampanyayı canı gönülden desteklediğini vurgulayan Başdeğirmen, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ederek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyor ve 5 aylık maaşımı bağışlıyorum. Hep birlikte bu kampanyaya destek verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım."
Başdeğirmen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
Kampanyayı canı gönülden desteklediğini vurgulayan Başdeğirmen, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ederek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyor ve 5 aylık maaşımı bağışlıyorum. Hep birlikte bu kampanyaya destek verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım."
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Isparta, Güncel