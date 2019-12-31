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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni yıl mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni yıl mesajı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, yeni yılın 2023 hedeflerine ulaşılan süreçte vatandaşlar için yeni hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir yıl olması temennisinde bulunarak, "Bir yılı daha geride bırakarak 2020 senesine girmeye hazırlandığımız bugün, tüm hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yeni miladi yılın hemşerilerimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. 2020, yeni hedefler, yeni projeler ve yeni vizyonla birlik beraberlik ve istişare içinde hizmetlerimizin halkımıza sunulacağı bir yıl olacaktır.

Çıktığımız bu yolda Isparta halkımızın da destekleriyle, ilimize ve ülkemize en iyi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Katılımcı, birlik ve beraberlik yönetimini benimseyen anlayışımızla gece, gündüz var gücümüzle halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu bağlamda, 2020 yılının devam eden yatırımlarımızın tamamlandığı, seçim vaatlerimiz arasında bulunan projelerimizin bir bir temellerinin atıldığı, Isparta'mızın 2023 hedeflerine büyük adımlarla yaklaşacağı bir sene olacaktır" dedi.

Başkan Başdeğirmen mesajının devamında ise şu ifadeleri kullandı; "Amacımız, daha çok çalışarak, insanımızı yüceltecek refah düzeyini artıracak, Isparta'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirecek projelerimizi bir bir hayata geçirmektir. Bu vesile ile başta mesai arkadaşlarım olmak üzere hizmetlerin en iyisine layık olan hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, 2020 yılının, dünyada acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; sağlık, huzur, barış, mutluluk ve refahın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum". - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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