Isparta Belediye Başkanı Günaydın
, büst hırsızlarına : "Onları vatan haininden daha kötü görüyorum"Isparta'da Şehitler Parkı'ndaki 12 büstten 9'unu çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı"Anahtarla, kilitle bağlamak bizim gururumuzu okşamıyor""Bu, maddi amaçlı hırsızlık da olabilir"
ISPARTA - Isparta Belediyesi'nin Demirköprü
Mevkii'nde 2013 yılında inşa ettiği 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
'in de aralarında bulunduğu 12 Türk büyüğünden 9'unun büstünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, olayı gerçekleştiren şahısları vatan haininden daha kötü gördüğünü belirterek, art niyet ihtimali de olduğu düşünülen durumun maddi çıkar amaçlı olabileceğini aktardı. Başkan Günaydın ayrıca, bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına tunçtan yapılan büstlerde farklı bir malzeme kullanılarak önlem alacaklarını ileterek, şüpheli kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın İhlas Haber Ajansı
Muhabiri'ne yaptığı açıklamada, "Bence bu insanlar, tarihimizi yok etmek isteyenler. Vatan haininden daha kötü görüyorum. Ben, bunu Isparta halkından birinin yaptığını zannetmiyorum ve yapmamıştır. Bir ekibin dışarıdan gelip, bunu yaptığı tahmininde bulunuyoruz, şekiller onu gösteriyor. O bölgede emniyetimizin de bölgeyi görüntüleyen kameraları var. O kadar büstü kucağında götüremezsin, mutlaka bir araç vesaire görülmesi gerekiyor. Onun için emniyetimiz bu konuda sıkı bir çalışma yapıyor. İnşallah, yakalansınlar istiyorum" dedi.Günaydın: "Vatan haininden daha kötü görüyorum"Yaşanan olayla ilgili olarak çok çirkin ve üzücü bir olay yaşandığını dile getiren Belediye Başkanı Günaydın, "Bugün, çok çirkin ve üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Isparta'mıza hizmet eden, tarihten gelen Isparta büyüklerinin ilk defa büstlerini yaptık. Bunları, binlerce yıl kalıcı olsun diye güzel bir malzeme olan tunçtan yaptık. Hırsızlık yapıp da bu büstleri bir gecede yerinden kaldıracakları hiç aklıma gelmezdi. Üstelik çok özel ve ismi de nadide olan Şehitler Parkı'ndan bu heykeller çalınıyor, üzücü bir olay. O parkın, belediye tarafından kültürel manada tasarlanan, yapılan ve ilgilenilen ciddi parklardan biri olduğuna değinen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Isparta'da ilk defa tarihi anıları ve isimleri ortaya çıkarıp, şehrimizde hak ettikleri yere büstlerini koyduk. Anarsan, anılırsın hesabı. Bunlar bu güne kadar yapılmamış. O şehitler Parkı'mıza büyük bir şehitler anıtı da koyduk. Çanakkale
şehitlerimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehitlerimiz de dahil olmak üzere, ismen ve şeklen olmak üzere güzel bir çalışma yaptık. Gökçay Mesireliği'nde de bir Tarih Yolu'muzda büyük eserlerimiz vardı. Orada da bütün duvar flekslerimizi tunçtan yapmıştım. Çünkü, tunç 10 bin sene de geçse de eskimiyor. Isparta'mızın tarihi anlamda yapısal tarzda biraz eksikliği vardı, çok güzel büyük insanlarımız var, yapalım dedik fakat böyle bir olayla karşı karşıya geldik. Ben, bunu Isparta halkından birinin yaptığını zannetmiyorum ve yapmamıştır. Bir ekibin dışarıdan gelip, bunu yaptığı tahmininde bulunuyoruz, şekiller onu gösteriyor. O bölgede emniyetimizin de bölgeyi görüntüleyen kameraları var. O kadar büstü kucağında götüremezsin, mutlaka bir araç vesaire görülmesi gerekiyor. Onun için emniyetimiz bu konuda sıkı bir çalışma yapıyor. İnşallah, yakalansınlar istiyorum. Bence bu insanlar, tarihimizi yok etmek isteyenler. Vatan haininden daha kötü görüyorum" dedi."Bu maddi amaçlı hırsızlık da olabilir"Büst hırsızlığının henüz hangi amaçla olduğuna anlam veremediklerine değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Art niyet de olabilir ama esas olarak bu maddi amaçlı hırsızlık da olabilir. Zaten o noktaya gelmiş insanın milli şuuru yok, yetişmiş insan değil. Bunlar, aslında toplumda hezimete uğratılması gereken veya eğitilme çekilmesi gereken insanlar grubudur. İçeri alınması gereken grup olabilir. Ben, bunda büyük bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ama bu maden (tunç) pahalı olduğu için adam onunla uğraşıyor herhalde. Ben o kanaatteyim ama kasıt ihtimali de belki olabilir" diye konuştu."O heykelleri put şeklinde nitelendirenleri, din adı altında zarar verenleri 15 Temmuz'da gördük, yaşadık""Daha hala hangi dünyada yaşadığını bilmeyen insanlar da var" diyerek açıklamalarını sürdüren Belediye Başkanı Günaydın, "Dev bir kutsal kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. İnsanlar hala o büstleri put vesaire gibi düşünüyorsa, o devir bitmiştir. Öyle düşünenler varsa, bilgi, inanç ve İslamiyet bakımından, Türk - İslam birliği bakımından bunlar yerle bir olan zavallı insanlar olabilir. Zavallılar. Şu anda da Türkiye
'de zaten yakın bir tarihte din adı altında zarar verenleri 15 Temmuz'da gördük, yaşadık. Onun biçin bunlar son derece yok olan insanlar. Ben onları yok gözüyle görüyorum. Bugün, Kur'an-ı Kerim ineli kaç yıl oldu, hala bunu bilmeden, bundan dolayı put olarak gördüğü için bunu yapıyorlarsa, ben bunları toplumda suçlu insanlar olarak kabul ediyorum" şeklinde yorumladı.'Buna da şükür'Parktaki aynı alanda Halil Ethem
Eldem büstü ile farklı bir noktada bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmaması konusundaki soruya da yanıt veren Başkan Günaydın şöyle devam etti; "O büstlerimiz, Isparta'nın çok büyük hizmet edenleriydi. Çok komik bir olay bu ama biraz da insafı da vardı galiba. Şahsen olayın bu tarafını da dikkat çekici bir olay olarak görüyorum. Hatta, daha önce yukarıdaki eserlerimizi de kaldırmışlardı ama bu noktada en azından eserleri ayırmışlar. Buna yorum yapmak zor ama bu kısmına zarar vermemelerine hoş diyebilecek kadar da seviniyorum.""Maalesef bizi bu yöne sevk edecekler"Kentte Gökçay'daki Tarih Yolu'ndan sonra ikinci kez böyle bir olayın yaşandığını ve tunçtan yapılan büstlerin ve fleksilerin çalındığına dikkat çeken Başkan Günaydın, "Buna maalesef bir önlem alacağız. Bu olay iyice ortaya çıktıktan sonra binlerce yıl kalacak malzemeden kullanma olayını ortadan kaldıracağız. Özel bir malzeme, plastik veya çok özel, sağlam, katmerli ve kalın, kurşun geçirmeyecek tarzda malzeme değişikliği yapacağız. Çünkü, o değişikliği yapınca, onun, eskicilerin veya eritmek isteyenlerin, bir değeri olmadığı için bunu yapacağız. Maalesef bizi bu yöne sevk edecekler herhalde..." dedi."Anahtarla, kilitle bağlamak bizim gururumuzu okşamıyor"Başkan Günaydın, daha önceleri belediyeler tarafından yapılan demir rögar kapakları ve ızgaraların çalındığını, sonrasında kendilerinin önlem aldıklarını anımsatarak, "Bir zamanlar, bütün şehirlerde demir ızgaraları çalıyorlardı. Hatta, bazı belediyeler, ızgaraları anahtarla kilitliyorlardı. Bakın ne duruma geldik. Biz onu çözdük, demirden daha sağlam, para etmeyen bir malzeme ile bu ızgaralarımızı koyduk, biz rahatız, şu anda çalamıyorlar. Anahtarla, kilitle bağlamak bizim gururumuzu okşamıyor, 'Biz bu hallere mi düştük?' diyorsun" ifadelerini kullandı."Isparta'da aç yatan yok"Yaşanan büst hırsızlığı ve diğer maddi sıkıntılar konusunda Isparta Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldığına değinen Başkan Günaydın şu görüşlerde bulundu; "Ben bu konuda Isparta'da yoğun bir çalışma yapıyorum. Hem giyim bank hem de gıda bank kurduk. Şu anda Isparta'mızda aç yatan yok, bu benim en büyük projelerimden birisiydi. Şu anda herkes ihtiyacını görebiliyor. Isparta'da aç yatan yok. Veren eli de alan eli de göstermemek kaydıyla, bu benim daha önce seçimlerde ve birkaç yerde söylediğim aht, yerine geldi. Onun için insanlarımı o durumu düşürmek istemiyoruz. İnşallah, Isparta bir başka olsun, farklı olsun, en güzeli ve en kültürlüsü olsun şeklinde düşüncelerimiz. En büyük projelerin ve görülmemiş müzelerin kentinin de Isparta olması yönünde düşüncelerimiz. Bu, gece - gündüz kafamızda ve bu yolda da ilerliyoruz.""İnsan yetiştirmek çok önemli"Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilere yönelik yorumlarda bulunan Günaydın, "Hırsıza kilit tutmaz, bunlar maalesef o cihette, fakat bizim bu konuda insan yetiştirme olayına girmemiz lazım. Belki vadesi uzun olabilir ama insan yetiştirmek çok önemlidir. Bu açıdan, tarihten ve güzelliklerden anlatan, bahseden, milli gücümüzü ve bayrağımızı tam manasıyla yetişen insan oluşturmak gerekiyor. Bunun, öğrencilerimizin hücrelerinde zerk edilmesi lazım. Ben esas bunu öneriyorum. Zaman uzun olabilir ama olsun, bir yerden başlamak lazım. Eğitim- eğitim - eğitim, görgü - görgü - görgü, kültür - kültür - kültür diyorum. Bu olması lazım" ifadelerine yer verdi.
Yusuf Ziya Günaydın,Isparta