Isparta Belediye Meclisi'nden "Vakit, Isparta vakti" mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yüksek SEçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Recep Özel , Isparta Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısına katıldı. Milletvekili Özel, ayrıca, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 'i de makamında ziyaret etti. Ziyareti ve katılımı dolayısıyla Özel'e teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bu ziyaretin ilk olduğunu belirterek, diğer vekillere de örnek teşkil etmesi gerektiğini iletti."Isparta'mızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak tüm milletvekillerimize desteğine ihtiyacımız var"Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekili Recep Özel'i, belediye meclisinde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti.Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Isparta'mızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için sizlerin ve tüm milletvekillerimizin desteğine ihtiyacımız var. Dört milletvekilimiz var, dördü de ayrı ayrı şehrimiz için gereken çalışmaları yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Milletvekilimize bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.Özel: "Ortak iradeye, ortak akla bu dönem daha fazla ihtiyaç var"Meclis kürsüsünden belediye meclisi üyelerine seslenen AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni bir belediye meclisinin oluştuğunu yeni belediye başkanının seçildiğini belirtti. Özel, "Seçilen bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel bir dönemi birlikte sergileriz. Meclisler yerelde vatandaşın yönetime katılması anlamında çok önemli. İktidarı ile muhalefeti ile bu çatı altında bulunan meclis üyelerimizin Isparta'nın menfaatine olan bütün işlerde ortak irade sergileyeceklerine hiçbir şüphemiz yok. Tüm meclis üyelerinin ortak kararıyla alınan işlerde bereket oluyor. Ortak iradeyi yakalama noktasında da bu meclislerde her şeyin tartışılması Isparta'ya yapılacak her işin burada görüşülmesi önem arz ediyor. Yoksa başkan 'ben bilirim' ya da bir irade 'ben bunu bilirim, bildiğim gibi meclisten geçsin' gibi bir anlayış bizlerde yok, başkanda da yok. Ortak iradeye, ortak akla bu dönem daha fazla ihtiyaç var" şeklinde konuştu."Vakit, Isparta vakti"Isparta'yı daha güzelleştirmek, daha iyi bir noktaya götürmek için belediyenin, meclisin katkılarına ihtiyaç olduğuna değinen Milletvekili Özel, "Bu dönemde kimse partisini, particiliğini öncelemeden öncelik olarak Isparta'nın menfaatlerini ortaya koyarak bir süreci yaşayalım istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Isparta'yı daha nasıl güzel bir noktaya getirebiliriz düşüncesindeyiz ve vakit Isparta vakti diyoruz. Burada yapılması gereken her şeyi yapacağız, mesaimizi buraya harcayarak enerjimizi iktidarıyla, muhalefetiyle birleştirerek ortaya bir eser, anlayış koyalım istiyoruz. Isparta'nın bu anlayışa çok ihtiyacı var. Bir bütün olarak Isparta'yı önceleyen, Isparta milliyetçiliği yapan bir anlayışa ihtiyacımız var. Isparta menfaatlerini önümüze koyar, hedefe kilitlenirsek çok güzel işlere imza atarız. 5 yıl uzun bir süre, bu 5 yıl Şükrü Başdeğirmen, AK Parti'nin belediye başkanı. Bu 5 yılda şehre neler katabiliriz. Valimizle, belediye başkanımızla, il genel meclisimizle, belediye meclisimizle ilimizin hedeflerini ortaya koyalım istiyoruz" görüşlerinde bulundu.Başdeğirmen: "Bu şekilde beraber olduğumuz sürece şehrimize güzellikleri kazandırabiliriz"Belediye Meclisi ve şahsı adına AK Parti Milletvekili Recep Özel'e konuşmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Başdeğirmen son olarak, "Recep Özel Milletvekilimiz bizleri ziyaret etti, fırsat buldukça diğer milletvekillerimizi de bekliyoruz. Bu şekilde beraber olduğumuz sürece şehrimize güzellikleri kazandırabiliriz. Açılışı sizler yaptınız, inşallah diğer milletvekillerimizle de aynı sohbetleri yapalım istiyoruz" dedi.