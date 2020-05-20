Isparta Belediyesi 13 engelliye akülü araç hediye etti

Isparta Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla şehirdeki 13 engelli bireye umut olmak amacıyla akülü araç dağıttı.

Isparta Belediyesi 13 engelliye akülü araç hediye etti
20.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:05
Isparta Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla şehirdeki 13 engelli bireye umut olmak amacıyla akülü araç dağıttı.

Isparta Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri unutmayarak, 13 engelli vatandaşa akülü araç hediye etti. Düzenlenen etkinliğe eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Göreve geldiklerinden bugüne geçen bir yıllık süreçte 35 akülü aracın engellilerle buluşturulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Belediye olarak sorunlarına çare olmaya çalışıyoruz. 6 Aralık 2019 tarihinde 22 adet engelli aracını engelli vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Bugünde 13 engelli vatandaşımızı aynı şekilde araçlarıyla buluşturduk. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamalarını ve onların sosyal hayatlarını kolaylaştıracak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz" dedi.

Başdeğirmen çifti engelli bireylere akülü araçlarını teslim ederken, onlarla tek tek ilgilendi. Engelli vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler. Engelli vatandaşlar, "Bizleri düşündükleri için emeği geçen başta Başkanımız ve eşi olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Bu araçları yıllardır bekliyorduk" ifadesinde bulundular.

Engelli bireylerin aileleri de çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugünü yıllarca bekledik. Başkanımız ve eşi Şadiye hanıma çok teşekkür ederiz. Evlatlarımızın hastane işleri oluyor, bunun yanı sıra dışarı çıkması gerekiyordu. Bunlar çok zor oluyordu. Şimdi evden kendileri de çıkıp gezip gelebilir" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Engelliler Haftası, Isparta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››Isparta Belediyesi 13 engelliye akülü araç hediye etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:59: Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı - Haber 00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:53: AYDOS ORMANI'NDA YANGIN -2 - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber