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Isparta Belediyesi Futbol Turnuvası'nda şampiyon 13 Aralık'ta

Isparta Belediyesi'nin, Belediye Meclis Üyelerinin de aralarında bulunduğu 16 takımlı Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası başladı.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:33Isparta Belediyesi Futbol Turnuvası'nda şampiyon 13 Aralık'ta
Belediyesi'nin, Belediye Meclis Üyelerinin de aralarında bulunduğu 16 takımlı Müdürlükler Arası Turnuvası başladı. Turnuvanın şampiyonu ise 13 'taki finallerin sonunda netlik kazanacak.

Milli Egemenlik Stadı'nda 4 grupta oynanan maçlar oldukça çekişmeli geçiyor.

Gruplardaki ilk maçlarda sona gelinirken, Belediye Meclis Üyeleri ile İtfaiye Müdürlüğü'nün karşı karşıya geldiği maçı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de izledi.

Meclis Üyeleri ve İtfaiye Müdürlüğü maçı öncesinde takımlara başarı dileklerinde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, karşılaşmaların centilmence ve dostluk içerisinde geçtiğini ve zevkli mücadelelerin yaşandığını aktardı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, belediye olarak Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü kurduklarını belirterek, müdürlüğün çeşitli etkinlikler yürüttüğünü söyledi.

Bu etkinliklerin içerisinde belediye meclis üyeleri ve müdürlüklerden 16 takım oluşturulduğunu ve futbol turnuvası düzenlendiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, "Müsabakalar 4 grup halinde başlamıştır. Toplamda 32 karşılaşma oynanacak. Şampiyon, 13 Aralık'ta oynanacak final müsabakasıyla belli olacak. Çok güzel maçlar oynanıyor. 13 Aralık'ta final maçını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

Amaçlarının sporu herkese sevdirmek olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Amacımız sporu küçüğünden, büyüğüne herkese sevdirmek. Çünkü spor her şeyin ilacı. Gençlerimizi çok daha iyi bir şekilde yetiştirebilmek istiyorsak, mutlaka spor yapmalarını sağlamamız lazım. Spora altyapı oluşturmamız lazım" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Isparta, Aralık, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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