Isparta Belediyesi İşçilerine Yüzde 10'luk Maaş Zammı Müjdesi

Kaynak: İHA

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan, Isparta Belediyesi şirketi ISBEL'e geçen bin 200 işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Günaydın ile Sendika Başkanı Kurt arasında imzalandı. Sözleşmeye göre, şirket işçilerine 52 tam yevmiyenin yanı sıra, KHK ile yapılan yüzde 4 oranındaki zam haricinde yüzde 10 oranında maaş zammı ile sosyal haklarında da düzenlemeye gidildi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın 'dan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan, Isparta Belediyesi şirketi ISBEL'e geçen işçilere müjde geldi. Isparta Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle yaklaşık 1200 personeli bulunan ISBEL işçilerine 52 tam yevmiye başta olmak üzere KHK ile yapılan yüzde 4 oranındaki zam haricinde yüzde 10 oranında maaş zammı yapıldı.Toplantıda konuşan Belediye-İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt , "ISBEL şirketindeki 1200'e yakın işçimizle belediyemiz arasında toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Bu iş toplu sözleşmesi çalışanlarımıza hayırlı olsun. Toplu iş sözleşmesinde bizlere katkı sağlayan Başkanımız ve ekibine sendikamız olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise siyasi kayırma yapmadan, sözde muhalefet belediyesi olmalarına karşın çok konuda Türkiye birinciliklerinin alındığını söyledi. Günaydın, "Her birinize teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tekrar belediye başkanlığını kazanacağıma olan güvenim tam. Aramızda güzel, başarılı yıllar geçti. İslam'ın gereği herkes hakkını helal etsin. Her birinize de hakkım geçtiyse tek tek helal ediyorum" dedi.Türkiye'de her konuda birincilikler alan belediye olduklarını yineleyen Günaydın, ücretler konusunda da durumun farklı olmadığını iletti. Günaydın, "Komutan tek başına bir şey yapamaz, diğer tüm rütbeler, memuru, işçisi, müdürü, başkan yardımcısı çalıştık başarıyı elde ettik. Hepinize bu başarıdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pazar günü akşamı seçim sonuçları belli olacak, yine aynı sistemle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Sevginin bulunduğu yerde başarı, mutluluk olduğunu dile getiren Günaydın, "Helali hoş olsun istenileni fazlasıyla vermeye çalışıyorum. Isparta halkımıza da borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Sizler olmasaydınız bu kazanımlar olmazdı. Seçimin ardından güzelin güzelini, iyinin daha iyisini aramaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Hepiniz benim ortağımsınız, yeni başarılılara sizlerle ulaşacağız. Çok çalıştık, yorulduk demeyin, önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz ve şehrimizi Avrupa şehirleri ile anılan bir kent yapacağız. Yaptığımız çalışmalarla, çocuklarımız torunlarımız bizi ansız. Sizlere gönülden inanıyorum, mutlu olun, en güzel hayat diliyorum" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile Belediye İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı. - ISPARTA