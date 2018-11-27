Isparta Belediyesi'nden Çocuklara Eğlence Merkezi

27 Kasım 2018 Salı 15:25



27 Kasım 2018 Salı 15:25

Isparta Belediyesi tarafından Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi kuruluyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı'nın arka kısmında daha önce özel bir işletme tarafından kullanılan ve şu anda boşaltılan belediyeye ait bina Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezine dönüştürülecek.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, tadilat çalışmalarının başladığı binada incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, daha önce de çocuklara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.Yapılacak çalışmanın ardından burada çocukların aileleriyle kaliteli vakit geçirebilecek bir ortamın olacağını vurgulayan Günaydın, "Burayı zeka geliştirici, oyun alanlarının bulunduğu, çocukların aileleriyle güzel vakit geçirecekleri bir yere dönüştürüyoruz. Burası yaz, kış kullanılabilecek bir alan olacak. Halkımızın zaruri ihtiyacı olduğu ortaya çıktı, bizler de halkımız ne isterse, o doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.