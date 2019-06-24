24.06.2019 14:52
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Isparta Belediyesi'nden Hızırbey ve Karaağaç'ta asfalt çalışmaları

Isparta Belediyesi

Isparta Belediyesi'nin mahallelerde yaptığı altyapı çalışmalarının ardından Hızırbey ve Karaağaç Mahallelerinde asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Isparta Belediyesi'nin mahallelerde yaptığı altyapı çalışmalarının ardından Hızırbey ve Karaağaç Mahallelerinde asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü 'nün koordineli bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar sonucu Hızırbey ve Karaağaç Mahallelerinde altyapılarında eksiklikleri bulunan cadde ve sokaklarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Karaağaç Mahallesi 4028 Sokakta (Opet Petrol-Belmaş evleri arası) yapılan çalışmalar sonrasında bölgede altyapı eksiklikleri giderilerek asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yine Hızırbey Mahallesi 1544 sokakta altyapı ve asfalt çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 800 metre uzunluğundaki sokakta yorgun asfalt kaldırılırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce yağmur suyu ve altyapı çalışmaları bir yandan devam ederken, diğer taraftan da Fen İşleri Müdürlüğünce bölgede asfalt çalışmaları sürüyor. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Karaağaç , Isparta , Güncel

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