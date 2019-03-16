Isparta Belediyesi'nden İki Mahalleye Hizmet Yağmuru

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Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Karaağaç Mahallesinin doğu bölümünde devam eden asfalt öncesi stabilize çalışmalarını yerinde inceledi.Günaydın, şantiyelerin çok hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, gerek Karaağaç, gerekse Sermet Mahallelerinde yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sermet Mahallesinde 31 bin metrekarelik kilit taşı döşendiğini dile getiren Günaydın," Karaağaç Mahallemizin doğu bölümünde ise büyük ana caddelerimizin asfalt çalışmalarını yapıyoruz. Yine Karaağaç Mahallesinde 35 bin metrekare kilit taşı döşenecek, bunun 20 bin metrekaresini tamamladık. Asfalt ile birlikte kilit taşı döşenmesi olayı kış döneminde yapıldı. Bu arada Mehmet Tönge Mahallemizin de asfaltını tamamladık. Çok sayıda ekiple çalışıyoruz. İmalatların tamamını kendi bünyemizde üretiyoruz.Bu iki mahallemizde çalışmalar kalıcı hale geçti. Birkaç gün içinde asfalt çalışmalarımızda bitmiş olacak. Bu çalışmalarımızı torunlarımız için gerçekleştiriyoruz. Seçime doğru çalışmalarla alakamız yok. 5 yıl önce de aynı hızda çalışıyorduk. Şehrimizde asfaltı yenilenmeyen çok az bir bölüm kaldı, bu da bir aylık iş. Şehrimizin asfaltı ile birlikte altyapısını da yeniledik. İçme suyu, kanalizasyon yenilendi, yağmur suyu projesi uygulandı."dedi.Alt ve üst yapı çalışmalarını Isparta Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığının altını çizen Günaydın, " Gelecek döneme yeni projelerimizle geliyoruz. Büyük Atatürk Kütüphanesi, sosyal, kültürel binalar yapıyoruz. Belediyeciliğimiz çok geniş bir konuyu kapsıyor. Belediye olarak bir gün değil, bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."ifadelerine yer verdi. - ISPARTA