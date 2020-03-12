Isparta Belediyesinden helva dağıtımı
Isparta Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle vatandaşlara helva dağıtımı gerçekleştirdi.
12.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:22
Isparta Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle vatandaşlara helva dağıtımı gerçekleştirdi.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı dizelerle bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşının, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kaymakkapı Meydanında Isparta Belediyesi tarafından helva dağıtımı geçekleştirildi.
Öğle namazı sonrasında yapılan duaların ardından Ispartalılara helva ikramında bulunuldu. Başkan yardımcılarının da katıldığı helva dağıtımında konuşan Isparta Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Ali Şenol, Merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını dile getirirken, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - ISPARTA
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı dizelerle bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşının, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kaymakkapı Meydanında Isparta Belediyesi tarafından helva dağıtımı geçekleştirildi.
Öğle namazı sonrasında yapılan duaların ardından Ispartalılara helva ikramında bulunuldu. Başkan yardımcılarının da katıldığı helva dağıtımında konuşan Isparta Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Ali Şenol, Merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını dile getirirken, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Isparta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı