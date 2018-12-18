Isparta Belediyesine Yönelik Operasyonla İlgili Dava

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Isparta Belediyesine yönelik 2011'de düzenlenen operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı davanın Yargıtayın bozma kararından sonra ikinci duruşması görüldü.Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı.Duruşmada, kefaletle tahliye olan bazı sanıklar kefalet ücretlerinin iadesini istedi.Kısa süren duruşmada mahkeme heyeti, kefalet iadesi taleplerinin reddi ve eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi.Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2011'de Isparta Belediyesine düzenlenen operasyon sonucunda, aralarında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın da bulunduğu 82 sanık hakkında "örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, resmi evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.Yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonunda Belediye Başkanı Günaydın'a 4 yıl 2 ay, eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın'a 2 yıl 1 ay, diğer sanıklara da 1 yıl ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, dava dosyası şüphelilerin itiraz hakkı kapsamında Yargıtaya taşınmıştı.