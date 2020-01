Isparta beyaz cennet davraz'da sezon renkli başladı

Beyaz cennet Davraz'da sezon renkli başladıISPARTA'nın kış sporları merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde sezon hareketli ve renkli başladı. Kar yağışı sonrası pistler kayak yapmaya uygun hale gelirken, tatilciler Davraz'a akın etti. Isparta 'nın kış sporları merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde yağan son karla birlikte kayak sezonu hareketlendi. Yılın son günü Kulüplerarası İl Şampiyonası'nın yapıldığı, kenti kayak ve snowboard yarışmalarında temsil edecek sporcuların belirlendiği Davraz, tatilcilerin de akınına uğradı. Davraz Kayak Merkezi'ni Isparta'nın yanı sıra, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli hatta İzmir'den çok sayıda kayakçı ziyaret etti. Davraz'daki pistlerde kayan tatilciler, bol bol eğlendi.'ÇOK GÜZEL BİR MANZARA VAR'Ziyaretçilerden Ahmet ve Zeynep Yeni çifti, Davraz'a her kış geldiklerini belirterek, "Her yer bembeyaz olmuş, çok güzel bir manzara var. Gerçekten muhteşem bir yer. Zirveye çıkıp, karlar içerisinde kafede oturup, bu eşsiz manzara eşliğinde çayınızı, kahvenizi içmek hiçbir şeye değişilmez" dedi.Yeni çiftinin halası Fatoş Yeni de, "İyi ki gelmişim. Burası harika bir yer. Yeğenlerime çok teşekkür ediyorum. Bence buraya herkes gelmeli ve bu güzelliği görmeli. Keşke eşim de görseydi" diye konuştu.'PİSTLERİ ÇOK GÜZEL'Kayak sporcusu Aslı Mercan, 8 yıldır Alp disiplini kayağı yaptığını belirterek, "Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Siz de Davraz'ın bu güzel ortamında bizimle beraber kayak yapabilirsiniz. Davraz Kayak Merkezi'nin pistleri çok güzel ve görebileceğiniz en güzel manzarayla Eğirdir Gölü'nün güzelliğini izleyerek, kayak yapabilirsiniz" dedi.Kayak sporcusu Mehmet Büyükçaylı ise 3 yıldır kayak yaptığını belirterek, "Kayak yapmayı sevenlere burayı tavsiye edebilirim. Hatta kayak yapmayı öğrenmek isteyenler de buraya gelmeli. Ben burada öğrendim. Bence bu fırsat kaçırılmamalı" diye konuştu.'İNANILMAZ KEYİFLİ BİR SPOR'Davraz Dağı'nın eteklerinde yer alan Çobanisa köyünde oturan ve 8 yaşından bu yana yaklaşık 5 yıldır kayak yapan Ahmet Samet Erdal da, "Kayak yapmayı öğrenmek belki biraz zor ama öğrendikten sonra inanılmaz keyifli bir spor. Ben herkese bu sporu yapmayı ve Davraz Kayak Merkezi'ne gelmeleri konusunda tavsiyede bulunuyorum" dedi.VALİ SEYMENOĞLU: TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Davraz Kayak Merkezi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Davraz'ın önemli bir kış sporları merkezi olduğunu ve valilik olarak bu cazibenin daha da artması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Vali Seymenoğlu, şöyle dedi:"Davraz Kayak Merkezi'nde altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gerek telesiyej tesisleri gerek sosyal alanları hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Biz valilik olarak gerekli her türlü desteği veriyoruz. Burada alanı gezdiniz, sizlerin de gördüğü gibi 5- 6 yaşlarında sporcularımız var. Bu çocuklarımızdan gelecekte uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetişecek. Bu konuda kulüplerimiz, derneklerimiz ve ebeveynler oldukça destek oluyor. Bizler de bu güzel çalışmaları valilik olarak destekliyoruz. Burada sadece milli sporcu çıkarmak değil, aynı zamanda çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı önemsiyoruz. Bu konuda sporun her dalını destekliyoruz. Davraz, Isparta için bir şans. Çünkü bölgemizde bu karı görmek, burada olabilmek Isparta ve Davraz'la mümkün oluyor. Bunu da altyapı yatırımlarıyla desteklediğimizde daha fazla gencimizin sportif anlamda yarışmalara katılmasını imkan sağlamış olacağız. Gençlerimiz bu sportif faaliyetleri yaparken, aynı zamanda sosyalleşmiş olacak. Anne babalarına davranışlarında, komşuluk ilişkilerinde bu spor çalışmaları mutlaka olumlu yansıyacaktır."