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Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

24.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:33
Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Beldede, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 vaka olduğu belirlendi. Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bugün saat 15.30'dan itibaren beldeye giriş çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem alarak nöbet tutmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, beldede çalışma başlattı. Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çarıksaraylar, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel , Haber
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