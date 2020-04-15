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Isparta Cezaevi'nden tahliyeler başladı

Isparta Cezaevi'nden tahliyeler başladıİNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyeler başladı.

15.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:06
Isparta Cezaevi'nden tahliyeler başladı
İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyeler başladı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından, Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ekipleri cezaevi bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cezaevi kapısında bekleyen yolcu otobüslerine tahliye olanlar bavullarını yerleştirmesinin ardından jandarma aracı eşliğinde otobüsler tek tek hareket etti. Yolcu otobüslerinde şoförün ve hükümlülerin sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü.
Cezaevindeki tahliyelerin gün içerisinde devam edeceği belirtilirken, kaç kişinin tahliye edileceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Isparta Cezaevi’nden tahliyeler başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel
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