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Isparta'da 155 dönümlük yeni alanda 7 km'lik yeni yollar açılıyor

Isparta Belediyesi hem şehirde alternatif yollar açarken, açtığı alternatif yollar bölgesinde bulunan alanlarda yaptığı imar uygulamalarıyla yeni yerleşim yerlerinin temellerini atıyor.

24.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:24
Isparta'da 155 dönümlük yeni alanda 7 km'lik yeni yollar açılıyor
Isparta Belediyesi hem şehirde alternatif yollar açarken, açtığı alternatif yollar bölgesinde bulunan alanlarda yaptığı imar uygulamalarıyla yeni yerleşim yerlerinin temellerini atıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in SDÜ-Şehir merkezi arasında alternatif yollar ile şehir trafiğini rahatlatma projeleri haylata geçiyor.

SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı arasındaki 5 km'lik yolun Adliye Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki yol çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmasının ardından 248 cadde olan bu yolun Çünür arasında kalan 155 bin metrekarelik alanda iki ayrı 18 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonrasında imar planındaki yolların açılması işlemlerine başlandı.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 248 Cadde ile Çünür arasındaki 155 bin metrekarelik alanda genişlikleri 8 ile 15 metre arasında olan ve 7 km'lik uzunluğa sahip toplam 40 yolun açım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolların açılmasının ardından bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, "Sayın Başkanımızın talimatıyla Adliye Kavşağından Mehmet Tönge Mahallesine doğru şehir trafiğini rahatlatacak bir yol açılmıştı. Şu anda da bölgede 18 uygulaması gerçekleştirildi ve yollar açılıyor. Yol açma çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Kalan kısım da yakın zamanda tamamlanacaktır. Bu konuda büyük emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel

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