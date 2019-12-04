Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da 162 parça tarihi eser geçirildi - Haberler

Isparta'da 162 parça tarihi eser geçirildi

Isparta'da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik döneme ait 162 parça malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:37Isparta'da 162 parça tarihi eser geçirildi
'da, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, , Bizans, Osmanlı ve Helenistik döneme ait 162 parça malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde 3 şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Isparta Şarkikaraağaç - Konya Karayolu üzerinde operasyon düzenleyen ekipler, içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı durdurarak yaptıkları aramalarda; Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik Dönem'e ait 152 adet sikke ve 10 adet çeşitli objelerden oluşan tarihi eser malzeme ele geçirdi.

Operasyonda Ö.Ç. (32), R.A. (34) ve M.A. (32) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eser malzemelere de el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:56 TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü - Haberler
14:54 Fuat Oktay, YOİKK toplantısına başkanlık edecek - Haberler
14:54 İYİ Partili Yokuş'tan Doğu Türkistan'a destek çağrısı Açıklaması - Haberler
14:51 BM: Türkiye Kaşıkçı cinayetini mahkemeye taşımalı - Haberler
14:50 'Yılanların' başını Edirne jandarması ezdi - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor
4.12.2019 14:58:33