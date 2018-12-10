Isparta'da 2 Şüpheli Üzerinde 3 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:41



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:41

Isparta'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 şahıs üzerinde, 3 parça halinde toplam 8 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilere 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde görev yaptıkları esnada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araç içerisindeki A.B. ve S.T. isimli şahısların üst aramalarında, 3 parça halinde toplam 8 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili emniyete sevk edilen şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ISPARTA