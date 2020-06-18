Isparta'da 3 altın kurala göre antrenmanlar başladı
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, normalleşme sürecinin devam ettiği günlerde sportif faaliyetlerinin yavaş yavaş başladığını söyledi.
18.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:29
Yaz okullarının durumuyla ilgili bir çok soru aldıklarını da dile getiren İl Müdürü Gevrek, Bakanlığın açıklamasını beklediklerini ve hazırlıkların devam ettiğini sözlerin ekledi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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