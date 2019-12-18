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Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Isparta'da eğlence mekanından çıkarıldıktan bir süre sonra belinde silahla geri gelerek kurşun yağdıran zanlı, bugün polis ekiplerince sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:57Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
'da eğlence mekanından çıkarıldıktan bir süre sonra belinde silahla geri gelerek kurşun yağdıran zanlı, bugün polis ekiplerince sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da geçen gece bir eğlence mekanında yaşadığı bir sıkıntı dolayısıyla içeriden çıkarıldıktan bir süre sonra silahla geri dönerek, 4 kişiyi yaralayan zanlı polis ekiplerince kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Eray E. isimli zanlı, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlının, 'Birden fazla kişiyi ateşli silahla yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay, bugün saat 02.45 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki Toptancılar Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4504. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. - ISPARTA

Isparta, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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