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Isparta'da 6 kaçak avcıya 40 bin lira para cezası

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın avlayan 4 kişi ile koruma altında bulunan dağ keçisini avlayan 4 kişi olmak üzere toplam 8 kaçak avcı yakalandı.

10.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:04Isparta'da 6 kaçak avcıya 40 bin lira para cezası
'nın ilçesinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın avlayan 4 kişi ile koruma altında bulunan dağ keçisini avlayan 4 kişi olmak üzere toplam 8 kaçak avcı yakalandı. Kaçak avcılara Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 40 bin 644 lira para cezası uygulandı.

Isparta İl Komutanlığına bağlı Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici faaliyetler kapsamında ilçeye bağlı Sarayköy ve Yeşilköy'de 8 kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. İlçede ilk olarak Sarayköy'deki Ece mevkisine giden jandarma ekipleri, burada tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avlayan S.Ö., İ.Ö., Ö.B. ve R.G. isimli şahıslar yakalanırken, olayda kullandıkları 23 adet el yapımı tuzak ile 5 adet av tüfeği ele geçirildi.

İlçedeki Yeşilköy'deki Karakilise mevkisine giden jandarma ekipleri, koruma altında bulunan dağ keçisi avladıkları tespit edilen A.G., İ.G., R.C. ve R.U. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, şahıslarla birlikte avlanmış olarak 1 adet dağ keçisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılık yapan 8 şahsa toplam 40 bin 644 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ISPARTA

Jandarma, Sütçüler, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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