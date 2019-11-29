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Isparta'da 7 bin 950 'Risk Esaslı Denetim' yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Ürün Bazlı Denetim Seferberliği' Isparta'da da hayata geçirilerek, Türkiye genelinde hedefe ulaşımda 2'inci sıraya gelindi.

29.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:47Isparta'da 7 bin 950 'Risk Esaslı Denetim' yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Ürün Bazlı Denetim Seferberliği' 'da da hayata geçirilerek, genelinde hedefe ulaşımda 2'inci sıraya gelindi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay yaptığı açıklamada, "Görevlilerimiz bugüne kadar bu işletmelerde yapılan 7 bin 950 denetimde 378 laboratuvar numunesi almış ve 2019 yılı Risk Esaslı Denetim faaliyetlerinde hedefe ulaşan ilk 2 il içinde yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır" dedi.

Dolunay: "Türkiye'de, hedefe ulaşan ilk 2 il içindeyiz"

Isparta'da yapılan 7 bin 950 denetim ile 'Risk Esaslı Denetim Faaliyetleri' kapsamında, ülke genelinde hedefe ulaşan 2. İl olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, "2019 yılında Isparta ilimiz genelinde toplam 665 gıda üretim işletmesi ve 3 bin 990 gıda satış ve toplu tüketim yeri, 188 adet de yem işletmesi bulunmaktadır. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimiz bugüne kadar bu

işletmelerde yapılan 7 bin 950 denetimde 378 laboratuvar numunesi almış ve 2019 yılı Risk Esaslı Denetim faaliyetlerinde hedefe ulaşan ilk 2 il içinde yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır" dedi.

"Olumsuzluk tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanacak"

İl Müdürü Dolunay açıklamasının devamında, "Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu Denetim Seferberliğinde; et ve et ürünleri üreten işletmeler, süt ve süt ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işletmeler, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi işyerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta-restoran, dönerci, fast-food gibi toplu tüketim yerlerinin denetimleri yapılacak olup numuneler alınacaktır. Denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır"

ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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