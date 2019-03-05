Isparta'da 7 Paket Esrar Maddesiyle Yakalanan Şüphelilere Gözaltı

Kaynak: İHA

Isparta'da üzerlerinde 7 paket esrar maddesi yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Narkotik ekiplerinin mahallede yayalar üzerinde yaptığı çalışmalarda, E.Ç ve Ö.B.B.'den 7 paket esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ve şeffaf poşet içerinde esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - ISPARTA