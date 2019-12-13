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Isparta'da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki 3 araçta yaptıkları yol kontrollerinde, uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve yedek parçaları ile menşei belli olmayan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.

13.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:55Isparta'da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki 3 araçta yaptıkları yol kontrollerinde, uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve yedek parçaları ile menşei belli olmayan 700 kilogram kerevit ele geçirildi. Konuyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında asayiş ve uyuşturucu ile mücadele konuları ile ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçelerinde 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 9 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği yedek parçası ve menşei belli olmayan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.

Söz konusu malzemelere el konulurken araçlarda bulunan H.S. (29), A.Y.D. (23), V.E. (28), M.Ş. (29), M.Ö. (30), Ö.Y. (30), B.K.Y. (19), M.Ö. (55) ve E.B. (54) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi. - ISPARTA

Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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