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Isparta'da 738 kişiye seyahat izin belgesi verildi

Isparta'da 738 kişiye seyahat izin belgesi verildi Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasının ardından Isparta'da bugüne kadar toplam 738 kişi için seyahat izin belgesi düzenlendi.

08.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:34
Isparta 'da 738 kişiye seyahat izin belgesi verildi
ISPARTA - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasının ardından Isparta'da bugüne kadar toplam 738 kişi için seyahat izin belgesi düzenlendi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs(Kovid-19) salgınının Türkiye'de daha fazla yayılmamasını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alınıyor. Bu kapsamda şehirlerarası otobüs seferleri 28 Mart itibariyle kısıtlandı. Bu tarihten sonra otobüs seferleri izne tabi tutulurken, gerekli şartları taşıyan yolculara da seyahat izin belgeleri verilmeye başlandı. 3 Nisan'da 30 büyükşehir ile Zonguldak 'a giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla da şehirlerarası otobüs seferleri tamamen durduruldu. Ancak şahsi araçlarıyla yolculuk yapmak isteyen ve mücbir sebep şartları taşıyan kişilere seyahat izin belgesi verilmeye devam ediliyor. Isparta'da Valilik koordinasyonunda Otogarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulu gelen her vatandaşı tek tek dinliyor. Şartları tutan vatandaşların müracaattan önce ateşleri ölçülüyor ve başvuruları alınıyor. Başvuruların alınmasının ardından gerekli şartları taşıyan vatandaşlara iller arası yolculuk yapabilmelerini sağlayacak Seyahat İzin Belgeleri veriliyor.
"Toplam 738 kişi için seyahat izin belgesi düzenledik"
Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Otogar Sorumlusu ve İl Seyahat İzin Kurulu Üyesi Ramazan Çapan, bugüne kadar gerekli şartları taşıyan toplam 738 kişi için seyahat izin belgesi düzenlediklerini belirtti. Çapan, "343 vatandaşımıza şehirlerarası otobüsle seyahat etmeleri için izin belgesi düzenledik. Ayrıca 395 vatandaşımıza da kendi araçlarıyla seyahat etmeleri için izin belgesi verdik. Kamu görevlileri, görev belgelerini ibraz ettiği müddetçe izin belgesi alabiliyorlar. Ayrıca birinci dereceden yakını vefat edenlere, birinci dereceden yakınları ağır hasta olanlara, farklı bir ildeki hastaneye doktor sevki olanlara da seyahat izin belgesi düzenleyebiliyoruz. En son gelen genelgeye göre ticari faaliyet yapanları yol izin belgesi düzenlemeden gönderebiliyoruz. Isparta'da bugüne kadar toplam 738 vatandaşımıza yol izin belgesi düzenlemiş olduk" diye konuştu.
"20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat izin belgelerini Vefa Grubu veriyor"
E-Devlet'ten başvuru yapan ve başvurusu onaylanan kişilere, hiçbir belge istemeden ıslak imzalı seyahat izin belgesi verebildiklerine değinen Çapan, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için seyahat izin belgeleri vefa grubu tarafından veriliyor. Şartları taşıyan vatandaşlarımız Alo 199 ve E-Devlet üzerinden de seyahat izin belgesine başvurabilirler" dedi. Isparta’da 738 kişiye seyahat izin belgesi verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, Isparta, Genel
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