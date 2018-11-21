Isparta'da 790 Adet Kerevit Sepetine El Konuldu

Isparta
'nın Eğirdir Gölü
'nde, 790 adet kerevit sepetine el konuldu.
Eğirdir İlçe Jandarma
Bot Komutanlığı ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği kontrollerde Eğirdir Gölü'nde, kullanımı yasak olan misina ağ ile kerevit sepetleri ele geçirildi. Kontrollerde Eğirdir ilçesi Barla
köyü açıklarında 450 adet, Gelendost
ilçesi Hacılar
köyü açıklarında 340 adet kerevit sepeti ele geçirilirdi. Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü açıklarında da kullanımı yasak olan 400 metre yasak misina ağı gölden çekildi. - ISPARTA
Jandarma,Eğirdir Gölü,Eğirdir,Isparta
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:47