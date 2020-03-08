Isparta'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlaması
Isparta'da Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla basın açıklaması yaptı.
08.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:10
Isparta 'da Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla basın açıklaması yaptı.
Meclis üyesi kadınlar "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı dövizlerle Kaymakkapı Meydanı'nda buluştu.
Burada gurup adına açıklama yapan Fadime Güneş Şahin, kadınlar olarak özgürce yaşamak, okumak hayatın içinde olmak istediklerini söyledi.
Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelelerin hep süreceğini belirten Şahin, "Kadınların mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. Biz kadınlar olarak birbirimizden aldığımız kararlı güçle başaracağımız çok şey olduğunu özgürce yaşayabileceğimiz hayatlar olduğunu biliyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için her yerde mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından grup, yürüyüş yaptı.
Meclis üyesi kadınlar "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı dövizlerle Kaymakkapı Meydanı'nda buluştu.
Burada gurup adına açıklama yapan Fadime Güneş Şahin, kadınlar olarak özgürce yaşamak, okumak hayatın içinde olmak istediklerini söyledi.
Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelelerin hep süreceğini belirten Şahin, "Kadınların mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. Biz kadınlar olarak birbirimizden aldığımız kararlı güçle başaracağımız çok şey olduğunu özgürce yaşayabileceğimiz hayatlar olduğunu biliyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için her yerde mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından grup, yürüyüş yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Isparta'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlaması
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Isparta, Güncel
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