Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi

Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yaklaşık 900 kilogram menşei belgesiz kerevit ele geçirildi.

14.10.2019 18:06Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yaklaşık 900 kilogram menşei belgesiz kerevit ele geçirildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Isparta– Konya karayolu üzerinde bir aracı durdurdu. Ekiplerin yaptığı denetimde, araçta menşei belgesiz 42 kasa içinde yaklaşık 900 kilogram kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler Karabağlar sahilinden Eğirdir Gölü'ne bırakılırken, yasa dışı kerevit nakli yapan şahsa Su Ürünleri Kanunu'na aykırı hareket etmekten idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Jandarma, Eğirdir, Isparta, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:56 17 ayrı suçtan aranan kapkaççı yakalandı
19:28 Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
19:21 Ocakta unutulan yemek iki kardeşin evlerini küle çevirdi
19:16 Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
19:19 Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
19:15 Apartmanda korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
19:14 Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü
14.10.2019 19:58:15