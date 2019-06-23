23.06.2019 21:44
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Isparta'da ahşap evler cayır cayır yandı, mahalleli sokağa döküldü

Isparta'da ahşap evler cayır cayır yandı, mahalleli sokağa döküldüISPARTA - Isparta'daki 3 ahşap eski evde çıkan yangında, evlerden yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı.

Isparta 'da ahşap evler cayır cayır yandı, mahalleli sokağa döküldü
ISPARTA - Isparta'daki 3 ahşap eski evde çıkan yangında, evlerden yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında kent merkezindeki Turan Mahallesi'ndeki Balıkçı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde yaşayanlar bulunan bir ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede 3 evi birden etkisi altına aldı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınamayınca, suları yetersiz kalan yangın söndürme araçlarına takviye olarak çok sayıda arazöz sevki yapıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, ahşap evden yükselen dumanlar bölgeyi etki altına alırken, itfaiye erleri de çalıştıkları esnada zor anlar yaşadı.
Yangına müdahalenin yapıldığı sırada evin bulunduğu alana sonradan gelen bazı ikamet sakinleri, sinir krizi geçirerek, gözyaşlarına boğuldu.
Ev sahiplerini, çevredeki yakınları ve komşuları güçlükle sakinleştirmeye çalışırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 4 ikamet sakinine müdahale ederek, tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.
Ahşap evlerdeki yangın söndürme çalışmaları halen devam ederken, ekipler su ve köpüklü müdahalelerini sürdürüyor.Isparta'da ahşap evler cayır cayır yandı, mahalleli sokağa döküldü
Kaynak: İHA
Isparta , 3. Sayfa

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